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Шварценеггер наконец-то стал богом в кино

Ради любви и футбола: Шварценеггер наконец-то стал богом

Железный Арни готовит серьезный сюрприз для публики. За свою невероятную карьеру он успел побывать и роботом, и убийцей инопланетян, и средневековым воином, и губернатором Калифорнии, а вот богом Арнольд Шварценеггер не был. По крайней мере, до этого года.

Уже в этом феврале публика увидит Шварца в роли Зевса, о чем сам актер громогласно заявил в своем Instagram. Но есть один нюанс: до сих пор непонятно, о чем именно идет речь, учитывая, что никаких активных проектов со Шварценеггером на данный момент нет в работе: ни в кино, ни в сериалах он не снимается.

На самом деле, сложить 2 и 2 труда не составит — похоже, что главный Терминатор планеты Земля представил первый в истории тизер-постер… рекламы. Уже 14 февраля в Инглвуде, Калифорния, пройдет так называемый Супербоул — матч за суперкубок лиги американского футбола NFL.

Именно на Супербоуле показывают самую дорогую рекламу в мире, а потому неудивительно, что кто-то из рекламодателей смог «подписать» для ролика самого Арнольда Шварценеггера.

29 января, 2022 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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