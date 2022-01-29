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Россия введет санкции против YouTube

Российские власти готовят жесткие меры против видеохостинга YouTube, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на высокопоставленный источник в госструктурах.Штрафные санкции, по словам источника «Ъ», задуманы как ответ на препятствование работе в Германии государственного телеканала RT.

Помимо YouTube, власти планируют лишить лицензии на вещание Deutsche Welle (DW Deutsch и DW-TV), а также ограничить размещение рекламы немецких компаний в российских онлайн-СМИ.

RT DE — немецкий телеканал Russia Today — c начала прошлого года испытывает проблемы. Весной Commerzbank заблокировал его счета, а в сентябре две страницы канала на YouTube были заблокированы «за нарушение правил видеохостинга». Речь шла о распространении фейков о Covid-19. RT DE открыл новый YouTube-канал, но и его постигла та же участь.

В декабре европейский оператор спутниковой связи Eutelsat 9В снял RT DE со своей платформы. Решение было принято по запросу немецкого медиарегулятора MABB.

29 января, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия
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