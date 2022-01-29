Россия резко сокращает поставки нефти в ЕС вслед за газом

Россия сокращает поставки нефти в Евросоюз вслед за экспортом газа, объемы которого рухнули на 40% в первые недели 2022 года.В феврале из европейских портов «Транснефти» в западном направлении будет отправлено 6,5 млн тонн «черного золота», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на график отгрузок.

Объемы морского экспорта снизятся на 14%, или почти 1 млн тонн, относительно января, несмотря на запланированный рост добычи (+100 тысяч баррелей в день в рамках сделки ОПЕК+).

В порту Усть-Луги запланировано сокращение поставок на 21%, до 1,9 млн тонн, из которых 1,6 млн тонн приходится на нефть российских компаний (-16%).

Экспорт из Приморска, согласно графику, уменьшится на 19%, до 3 млн тонн.

Сокращение нефтяных потоков из портов ударит прежде всего по западноевропейским странам, которые остаются крупнейшим рынком сбыта для российских нефтяников: суммарно Германия, Нидерланды, Финляндия и Прибалтика потребляют каждый третий уходящий на экспорт баррель.

При этом для юга Европы экспорт даже чуть вырастет: из Новороссийска танкеры должны вывезти 1,6 млн тонн (+13%).

Впрочем, экспорт непосредственно российских нефтяных компаний из Новороссийска составит лишь 0,82 млн тонн (+21%). А его рост — на 0,14 млн тонн — не компенсирует провал в балтийских портах, который составит почти 1 млн тонн.

Рынок нефти уже находится в дефиците (спрос выше добычи), а кроме того — нервничает в связи с геополитическим риском будущих поставок из России, указывает аналитик ING Уоррен Паттерсон: из-за этого сорт Urals вместо традиционной скидки торгуется с премией к Brent, которая достигла 1,2 доллара за баррель.

По данным Argus, в среду цена Urals достигала 91,25 доллара на северо-западе Европы и 92,38 доллара — в Средиземноморье. Оба значения — рекордные с октября 2014 года.

Сокращение российских нефтяных поставок, впрочем, меркнет по сравнению с падением экспорта газа, которое с наступлением зимы приобрело обвальный характер.

Несмотря на пик отопительного сезона, за первую половину января «Газпром» экспортировал на внешние рынки лишь 5,4 млрд кубометров — на 41% меньше, чем в тот же период годом ранее.

Поставки в Евросоюз упали на треть относительно октября и 43% по сравнению с прошлым летом, оценивает Saxo Bank. Российский газ Европа заменяет сжиженным, импорт которого достиг 2-летнего максимума (300 млн кубометров в сутки) и почти в 6 раз превысил поставки «Газпрома».