Россия резко сокращает поставки нефти в ЕС вслед за газом

Объемы морского экспорта снизятся на 14%, или почти 1 млн тонн, относительно января, несмотря на запланированный рост добычи (+100 тысяч баррелей в день в рамках сделки ОПЕК+).
В порту Усть-Луги запланировано сокращение поставок на 21%, до 1,9 млн тонн, из которых 1,6 млн тонн приходится на нефть российских компаний (-16%).
Экспорт из Приморска, согласно графику, уменьшится на 19%, до 3 млн тонн.
Сокращение нефтяных потоков из портов ударит прежде всего по западноевропейским странам, которые остаются крупнейшим рынком сбыта для российских нефтяников: суммарно Германия, Нидерланды, Финляндия и Прибалтика потребляют каждый третий уходящий на экспорт баррель.
При этом для юга Европы экспорт даже чуть вырастет: из Новороссийска танкеры должны вывезти 1,6 млн тонн (+13%).
Впрочем, экспорт непосредственно российских нефтяных компаний из Новороссийска составит лишь 0,82 млн тонн (+21%). А его рост — на 0,14 млн тонн — не компенсирует провал в балтийских портах, который составит почти 1 млн тонн.
По данным Argus, в среду цена Urals достигала 91,25 доллара на северо-западе Европы и 92,38 доллара — в Средиземноморье. Оба значения — рекордные с октября 2014 года.
Сокращение российских нефтяных поставок, впрочем, меркнет по сравнению с падением экспорта газа, которое с наступлением зимы приобрело обвальный характер.
Несмотря на пик отопительного сезона, за первую половину января «Газпром» экспортировал на внешние рынки лишь 5,4 млрд кубометров — на 41% меньше, чем в тот же период годом ранее.
Поставки в Евросоюз упали на треть относительно октября и 43% по сравнению с прошлым летом, оценивает Saxo Bank. Российский газ Европа заменяет сжиженным, импорт которого достиг 2-летнего максимума (300 млн кубометров в сутки) и почти в 6 раз превысил поставки «Газпрома».
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