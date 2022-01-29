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Леди Гага станет главной героиней «Джокера 2»

Хоакин Феникс против: Леди Гага станет главной героиней «Джокера 2»

О продолжении «Джокера» с прошлого года ходило слишком много слухов: то Тодд Филлипс закончил сценарий сиквела, то даже начал съемки — но подтверждений тому не было. Но теперь, похоже, у фанатов суперзлодейской драмы с Хоакином Фениксом появился повод для радости.

Непонятно, идет ли речь о том, чтобы Гага стала Харли Квин вместо Марго Робби из киновселенной DC, или же для нее пропишут совершенно новую роль, но фанаты «Джокера» и певицы быстренько состряпали и первый постер продолжения.

Теперь остается только дождаться официального подтверждения или опровержения от создателей первой части.

29 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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