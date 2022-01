Гильдия режиссеров США объявила номинантов — на этот раз выбор оказался противоречивым

Гильдия режиссеров США опубликовала номинантов на свою премию DGA Awards за достижения в кино. Список появился на сайте организации.

В частности, среди претендентов Дени Вильнев, Стивен Спилберг, Пол Томас Андерсон, Кеннет Брана, Джейн Кэмпион, Ребекка Холл, Мэгги Джилленхол и другие.

Победители станут известны 12 марта 2022 года.

Список номинантов выглядит следующим образом:

Лучшая режиссерская работа

Джейн Кэмпион («Власть пса»)

Стивен Спилберг («Вестсайдская история»)

Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»)

Кеннет Брана («Белфаст»)

Дени Вильнев («Дюна»)

Лучшая режиссерская работа в дебютной картине

Ребекка Холл («Идентичность»)

Мэгги Джилленхол («Незнакомая дочь»)

Эмма Селигман («Шалом, папик!»)

Лин Мануэл-Миранда («Тик-так, бум!»)

Татьяна Уэсо («Молитвы об украденных»)

Майкл Сарноски («Свинья»)

Кроме того, Гильдия режиссеров США объявила своих номинантов в категории ТВ.

Так, сериал «Наследники» занял все пять позиций в номинации «Лучшая постановка драматического сериала». Поэтому его победа известна заранее, остается лишь дождаться, какой именно эпизод заберет статуэтку. Среди претендентов: Retired Janitors of Idaho, All the Bells Say, What It Takes, Lion in the Meadow и Too Much Birthday.

В комедийной категории выделили проекты «Хитрости», «Белый лотос» и «Тед Лассо» (3 эпизода). А из мини-сериалов отмечены «Мейр из Исттауна», «Ломка», «Подземная железная дорога» и «Станция 11».