Гильдия режиссеров США объявила номинантов

Гильдия режиссеров США опубликовала номинантов на свою премию DGA Awards за достижения в кино. Список появился на сайте организации.
В частности, среди претендентов Дени Вильнев, Стивен Спилберг, Пол Томас Андерсон, Кеннет Брана, Джейн Кэмпион, Ребекка Холл, Мэгги Джилленхол и другие.
Победители станут известны 12 марта 2022 года.
Список номинантов выглядит следующим образом:
Лучшая режиссерская работа
Джейн Кэмпион («Власть пса»)
Стивен Спилберг («Вестсайдская история»)
Пол Томас Андерсон («Лакричная пицца»)
Кеннет Брана («Белфаст»)
Дени Вильнев («Дюна»)
Лучшая режиссерская работа в дебютной картине
Ребекка Холл («Идентичность»)
Мэгги Джилленхол («Незнакомая дочь»)
Эмма Селигман («Шалом, папик!»)
Лин Мануэл-Миранда («Тик-так, бум!»)
Татьяна Уэсо («Молитвы об украденных»)
Майкл Сарноски («Свинья»)
Кроме того, Гильдия режиссеров США объявила своих номинантов в категории ТВ.
Так, сериал «Наследники» занял все пять позиций в номинации «Лучшая постановка драматического сериала». Поэтому его победа известна заранее, остается лишь дождаться, какой именно эпизод заберет статуэтку. Среди претендентов: Retired Janitors of Idaho, All the Bells Say, What It Takes, Lion in the Meadow и Too Much Birthday.
В комедийной категории выделили проекты «Хитрости», «Белый лотос» и «Тед Лассо» (3 эпизода). А из мини-сериалов отмечены «Мейр из Исттауна», «Ломка», «Подземная железная дорога» и «Станция 11».
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