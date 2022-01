«Бойцовский клуб» Финчера получил новую концовку

Про легендарную Where is my mind, под которую Рассказчик и Марла Сингер держатся за руки, смотря на взрывающиеся небоскребы, можно забыть — в «Бойцовском клубе» Дэвида Финчера теперь считается каноном другая концовка. Благо, только для Китая.

Прокатчики легендарного фильма постарались ублажить китайских цензоров — никак иначе не объяснить, почему вместо финального эпика публике показывают… черный экран с появляющимися буквами, праведно возмущаются в Vice

«Благодаря подсказке, предоставленной Тайлером, полиция быстро разгадала весь план и арестовала всех преступников, успешно предотвратив взрыв бомбы. После суда Тайлера отправили в психиатрическую лечебницу. В 2012 году его выписали из больницы», — вся суть новой концовки.

Источники портала уточняют, что пока непонятно, требовали ли таких изменений от правообладателей «Бойцовского клуба», или же они сами проявили инициативу. Но тем не менее, фанаты фильма уже разгромили переписанную концовку в соцсетях: