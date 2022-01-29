Ученые нашли рыб, которые могут «говорить» Стартовало производство сиквела блокбастера «Мортал Комбат» » Байден объявил о переброске войск США в Восточную Европу Президент США Джо Байден собирается в скором времени перебросить американские войска в Восточную Европу, сообщает РБК. На вопрос журналистов, когда планируется отправить войска, глава Белого дома ответил, что «в ближайшее время». «Я переброшу войска США в Восточную Европу, в страны НАТО, в ближайшем будущем. Не очень много», — приводит слова американского лидера пресс-пул Белого дома. Ранее предполагалось, что это боевые, разведывательные, авиационные, медицинские и транспортные подразделения. При этом всего в состоянии повышенной готовности к усилению «восточного фланга» североатлантического альянса находятся 8,5 тыс. военных США.