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Байден объявил о переброске войск США в Восточную Европу

Президент США Джо Байден собирается в скором времени перебросить американские войска в Восточную Европу, сообщает РБК.

На вопрос журналистов, когда планируется отправить войска, глава Белого дома ответил, что «в ближайшее время».

«Я переброшу войска США в Восточную Европу, в страны НАТО, в ближайшем будущем. Не очень много», — приводит слова американского лидера пресс-пул Белого дома.

Ранее предполагалось, что это боевые, разведывательные, авиационные, медицинские и транспортные подразделения.

При этом всего в состоянии повышенной готовности к усилению «восточного фланга» североатлантического альянса находятся 8,5 тыс. военных США.

29 января, 2022 | Tags: | Category: Новости, Россия, США, Украина
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