Сестра Майкла Джексона рассказала, как ее брат издевался над ней

Певица Джанет Джексон в новом документальном фильме под названием Janet Jackson рассказала, как ее брат Майкл Джексон издевался над ней из-за лишнего веса и придумывал неприятные прозвища.
Джанет призналась, что в детстве они с братом были очень близки. В юности же ей приходилось терпеть его издевки: Майкл смеялся над ее лишним весом и обзывал ее кобылой и свиньей. Для Джанет, которая с юности старалась похудеть, эти комментарии были очень болезненными.
Он смеялся над этим. Я тоже смеялась, но внутри мне было больно. Когда кто-то говорит, что ты слишком много весишь, это сильно влияет на тебя,— рассказала певица.
Позже их отношения сошли на нет. Джанет призналась, что, как только Майкл достиг популярности, он начал отдаляться от нее, а потом совсем перестал общаться с сестрой. Несмотря на прохладные отношения, им приходилось вместе работать. Джанет вспомнила, что во время съемок клипа Scream они работали по очереди: Майкл требовал не пускать ее на площадку во время его съемок.
Несмотря на разрыв отношений, Джанет пострадала из-за репутации брата. Когда в 1993 году Майкла Джексона впервые обвинили в педофилии, Джанет старалась поддержать его, но поплатилась за это собственными рекламными контрактами. Так, она хотела заключить контракт с компанией Coca-Coca, но из-за скандала вокруг ее брата певице отказали.
Я была очень расстроена. У каждого из нас своя жизнь. Конечно, он мой брат, но эта история не имеет ко мне никакого отношения, — добавила Джанет.
Последствия обвинений в педофилии преследовали Майкла Джексона до конца жизни. Сам он их отвергал. Поп-музыкант ушел из жизни в 2009 году в возрасте 50 лет.
Последние обвинения были предъявлены ему уже после смерти, в 2019 году. На кинофестивале Sundance был представлен документальный фильм Leaving Neverland («Покидая Неверленд»). В нем двое мужчин рассказали, как в детстве посещали поместье музыканта Neverland и он приставал к ним. Документальный фильм вызвал огромный общественный резонанс и широкую реакцию в СМИ. Многим звездам, дружившим с Майклом, пришлось лично комментировать эти обвинения.
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