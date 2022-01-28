Сестра Майкла Джексона рассказала, как ее брат издевался над ней

Певица Джанет Джексон в новом документальном фильме под названием Janet Jackson рассказала, как ее брат Майкл Джексон издевался над ней из-за лишнего веса и придумывал неприятные прозвища.

Джанет призналась, что в детстве они с братом были очень близки. В юности же ей приходилось терпеть его издевки: Майкл смеялся над ее лишним весом и обзывал ее кобылой и свиньей. Для Джанет, которая с юности старалась похудеть, эти комментарии были очень болезненными.

Он смеялся над этим. Я тоже смеялась, но внутри мне было больно. Когда кто-то говорит, что ты слишком много весишь, это сильно влияет на тебя, — рассказала певица.

Позже их отношения сошли на нет. Джанет призналась, что, как только Майкл достиг популярности, он начал отдаляться от нее, а потом совсем перестал общаться с сестрой. Несмотря на прохладные отношения, им приходилось вместе работать. Джанет вспомнила, что во время съемок клипа Scream они работали по очереди: Майкл требовал не пускать ее на площадку во время его съемок.

Несмотря на разрыв отношений, Джанет пострадала из-за репутации брата. Когда в 1993 году Майкла Джексона впервые обвинили в педофилии, Джанет старалась поддержать его, но поплатилась за это собственными рекламными контрактами. Так, она хотела заключить контракт с компанией Coca-Coca, но из-за скандала вокруг ее брата певице отказали.

Я была очень расстроена. У каждого из нас своя жизнь. Конечно, он мой брат, но эта история не имеет ко мне никакого отношения, — добавила Джанет.

Последствия обвинений в педофилии преследовали Майкла Джексона до конца жизни. Сам он их отвергал. Поп-музыкант ушел из жизни в 2009 году в возрасте 50 лет.

Последние обвинения были предъявлены ему уже после смерти, в 2019 году. На кинофестивале Sundance был представлен документальный фильм Leaving Neverland («Покидая Неверленд»). В нем двое мужчин рассказали, как в детстве посещали поместье музыканта Neverland и он приставал к ним. Документальный фильм вызвал огромный общественный резонанс и широкую реакцию в СМИ. Многим звездам, дружившим с Майклом, пришлось лично комментировать эти обвинения.