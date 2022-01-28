Маск назвал Байдена «мокрой носочной марионеткой»

Маск назвал Байдена «мокрой носочной марионеткой» и пообещал ан этом не останавливаться.

Американский бизнесмен, глава производителя электрокаров Tesla Илон Маск назвал президента США Джо Байдена «марионеткой».

На своей странице в Twitter предприниматель написал, что «Байден — это мокрая носочная марионетка в человеческом обличье». Кроме того, он заявил, что президент США «держит американцев за идиотов».

Таким образом он отреагировал на твит Байдена, в котором тот заявил, что такие американские компании как General Motors и Ford производят больше электромобилей в США, чем какой-либо другой стране. Маска задело то, что Байден не упомянул компанию Tesla.