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Леди Гага и Джейк Джилленхол неожиданно снялись вместе в фотосете

Леди Гага и Джейк Джилленхол неожиданно снялись вместе в фотосете

Нет, Леди Гага и Джейк Джилленхол не снимаются вместе в новом фильме, а тем более не встречаются. Просто они вместе снялись в фотосессии для журнала Variety.

Этот неожиданный тандем украсил обложку издания. Гага нежно обнимает Джейка, который с осторожностью положил руку на ее колено.

Блондинка одета в элегантное платье темно-синего цвета с открытым декольте, а 41-летний мужчина позирует в костюме кремового оттенка.

Их съемка была сделана для рубрики «Актеры об актерах». Как оказалось, Гага является большой поклонницей Джилленхола. Особенно сильно ей нравится последняя работа красавчика в фильме 2021 года «Виновный «.

От себя скажем, что звезды довольно гармонично смотрятся вместе. Может совсем скоро мы увидим их в совместном проекте?

28 января, 2022 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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