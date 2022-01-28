Леди Гага и Джейк Джилленхол неожиданно снялись вместе в фотосете

Нет, Леди Гага и Джейк Джилленхол не снимаются вместе в новом фильме, а тем более не встречаются. Просто они вместе снялись в фотосессии для журнала Variety.

Этот неожиданный тандем украсил обложку издания. Гага нежно обнимает Джейка, который с осторожностью положил руку на ее колено.

Блондинка одета в элегантное платье темно-синего цвета с открытым декольте, а 41-летний мужчина позирует в костюме кремового оттенка.

Их съемка была сделана для рубрики «Актеры об актерах». Как оказалось, Гага является большой поклонницей Джилленхола. Особенно сильно ей нравится последняя работа красавчика в фильме 2021 года «Виновный «.

От себя скажем, что звезды довольно гармонично смотрятся вместе. Может совсем скоро мы увидим их в совместном проекте?