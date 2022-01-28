Древнееврейский амулет обнаружен на алтаре Иисуса Навина в Самарии

Израильские археологи совершили неожиданное открытие, изучая грунт, извлеченный при раскопках алтаря Иисуса Навина еще в период с 1982 по 1988 годы. Они обнаружили древний еврейский амулет.

Автор фото: ROI HADI

Сообщается, что артефакт украшен текстом и знаком, напоминающим цветок лотоса. Расшифровать надпись и установить предназначение загадочного символа ученым пока не удалось. Тем не менее, они уже называют найденный предмет «еще одним доказательством глубокой и неразрывной связи между еврейским народом и Самарией — «сердцем земли Израиля».

По словам исследователя Цви Кенигсберга, который помогал Зерталю в раскопках алтаря Иисуса Навина с 1982 по 1988 годы, найденный амулет, вероятно, что-то содержал внутри себя. Раскрыть тайны артефакта поможет дальнейшее исследование. «Мы нашли лабораторию в Праге, которая делает сложные фотографии, — говорит ученый. — Эти снимки позволяют строить трехмерные модели для объектов такого размера».