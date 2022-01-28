ЦАХАЛ провел наземную атаку на территории соседнего государства



Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Авив Кохави в беседе с молодежью проговорился в среду, 26 января, что около месяца назад бойцы ЦАХАЛа провели наземную военную операцию на территории соседнего государства.

Кохави встречался с молодежью в рамках памятных мероприятий, посвященных 25-летию со дня трагического крушения двух вертолетов на севере страны, отмечает «Исраэль ха-Йом».

Начальник Генштаба тщательно подбирал слова, чтобы не сказать лишнего. Разумеется, он не назвал страну, на территории которой проводилась операция, но добавил, что цель подверглась «военной обработке», и извинился за «стерильную» формулировку. Кохави также сообщил, что бойцы успешно выполнили задачу и своими действиями предотвратили возможный ущерб мирным жителям.

«Когда мы проводили рейд неподалеку отсюда около месяца назад – не буду вдаваться в подробности – я не оставлял это на решение комвзвода, уж точно не комбата и в данном случае не комдива», – рассказал Кохави.

По его словам, операция имела этическое значение и была призвана помочь мирным жителям. «Я бы посмотрел им (бойцам. – Прим. «Деталей») в глаза и сказал: «Даже если бы вы вернулись с ранеными, мы отправили вас с очень и очень важной этической миссией, которая предотвратила ущерб мирным жителям»», – отметил начальник Генштаба.