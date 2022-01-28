Брэд Питт и Джордж Клуни согласились на понижение зарплаты ради крупного выигрыша — они планируют снять много денег на прокате картины.

Стриминговая площадка Apple TV готовит пока что безымянный триллер про двух совершенно разных по характерам полицейских. Главные роли в будущей новинке исполнят Брэд Питт и Джордж Клуни.

Удивительно, но актеры предложили продюсерам немного урезать их гонорар, чтобы те пошли всего на одно их условие.

«Apple предложила действительно большие гонорары для Брэда и меня. И мы сказали, что хотели бы взять меньше, если они смогут гарантировать, что у фильма будет кинотеатральный релиз. Они согласились», — рассказал Клуни порталу Deadline.

Поставил безымянный триллер довольно видный режиссер. Джон Уоттс ранее работал над громким хитом — «Человек-паук: Нет пути домой». Релиз состоится явно не ранее 2023 года.