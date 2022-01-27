Во Франции объявлены номинанты на кинопремию «Сезар»

Во Франции объявлены номинанты на национальную кинопремию «Сезар». В тройку лидеров по числу номинаций вошли драма «Утраченные иллюзии», мюзикл «Аннетт», байопик «Алин».

Напомним, 47-я церемония вручения призов «Сезар» пройдет 25 февраля в Париже.

Лидером по числу номинаций стала историческая драма «Утраченные иллюзии» режиссера Ксавье Джанноли. Мировая премьера фильма состоялась в сентябре 2021 года на 78-м Венецианском кинофестивале. Это экранизация одноименного романа Оноре де Бальзака претендует на главную кинопремию страны в 15 категориях, в том числе «Лучший фильм» и «Лучшая режиссура». Играющий главную мужскую роль Бенжамен Вуазен номинирован на «Сезар» в категории «Лучшая мужская роль первого плана».

В 11 номинациях представлены музыкальная картина «Аннетт», открывавшая Каннский фестиваль-2021. Режиссер Леос Каракс получил в Каннах приз за лучшую режиссуру. На «Сезар» фильм претендует также в двух ведущих категориях — лучший фильм и лучшая режиссура. Исполнитель главной мужской роли Адам Драйвер номинирован на «Лучшую мужскую роль первого плана».

Фильм «Алин», рассказывающий историю жизни всемирно известной канадской певицы Селин Дион, был снят французской актрисой и режиссерем Валери Лемерсье. Она же сыграла и главную роль. За эту работу Лемерсье номинирован на «Сезар» как «Лучшая актриса первого плана», также фильм претендует на награды в номинациях лучший фильм и лучшая режиссура.

Также в список номинантов на награду в категории «Лучший фильм» вошла картина Одре Диван «Событие». Это история студентки, которая во Франции 1963 года пытается избавиться от ребенка в условиях запрета абортов, которые оставались уголовно наказуемым деянием до 1975 года На Венецианском фестивале 2021 года «Событие» стало главным триумфатором, Диван получила «Золотого льва».

На звание «Лучшего фильма» претендуют очень успешный в прокате криминальный триллер «Северный бастион». Это кино о работе бригады уголовной полиции в опасных районах на севере Марселя и социальная драма «Перелом», повествующая о проблеме неравенства.

В списке номинантов на «Сезар» за лучшую режиссуру — трое женщин. Помимо Валери Лемерсье и Одре Диван на победу претендует Жюлия Дюкурно с фильмом «Титан». Картина получила главный приз 74-го Каннского фестиваля в июле прошлого года.

«Купе № 6» финского режиссера Юхо Куосманена, в котором главную мужскую роль сыграл российский актер Юра Борисов, номинирован на «Сезар» в категории «Лучший иностранный фильм».