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Вашингтон — Олимпиада в Пекине может повлиять на сроки вторжения в Украину

Замгоссекретаря заявила, что руководству КНР едва ли понравится, если вторжение произойдет на фоне соревнований

Зимняя Олимпиада в Пекине может повлиять на сроки российского вторжения в Украину, заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман.

По ее словам, председатель КНР Си Цзиньпин не будет рад, если эти два события совпадут.

Шерман, которая возглавляла американскую делегацию на недавних переговорах с российскими официальными лицами в Европе, заявила, что она не знает, принял ли президент Владимир Путин решение о вторжении, но имеющиеся признаки указывают на то, что вторжение может произойти до середины февраля.

«Мы все знаем, что Олимпиада в Пекине начинается 4 февраля с церемонии открытия, и ожидается, что там будет присутствовать президент Путин. Думаю, что председатель Си Цзиньпин едва ли будет в восторге, если Путин выберет этот момент для вторжения в Украину», – заявила Шерман в ходе виртуального мероприятия, организованного Ялтинской европейской стратегией.

27 января, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, США, Украина
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