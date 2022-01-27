Современные пылесосы в Ашан: разнообразие функций и цен для удобного выбора

Ашан — знаменитая международная торговая корпорация, помогающая людям во множестве стран мира покупать то, что им нравится, с выгодой. В Киеве и других городах Украины сегодня работает сеть гипермаркетов этого бренда, а также — интернет-магазин. Там есть все — не только продукты, хозяйственные товары и косметика, но и электроника, детские принадлежности, товары для питомцев, автомобилей, ремонта, учебы и т.д. Такую необходимую в быту технику, как пылесосы, в Ашан также можно приобрести в любой момент. Сеть предлагает огромное количество разновидностей приборов от лучших производителей.

Современные пылесосы для всех

В наши дни быт просто невозможно представить себе без пылесоса. Данные аппараты создаются самыми разными в зависимости от запросов и финансовых возможностей покупателей. Производители со всего мира стремятся снабдить свои пылесосы инновационными функциями, чтобы максимально облегчать для потребителей процесс уборки. С комфортом и экономией времени купить пылесос можно в интернет-магазине Ашан. Там нужно просто выбрать модель с нужными функциями:

сухая уборка (аппараты, оснащенные только это возможностью, довольно надежны, часто мощны, при этом недороги. Их нередко берут, например, для уборки фойе офисов, общественных зданий);

влажная уборка. Пылесосы, моющие поверхности водой или чистящими составами, крайне эффективны. Они прекрасно справляются с пылью, сильными загрязнениями. Работать ими не слишком просто из-за их размеров, и они стоят больше аналогов с “сухой” чисткой. Но для основательной генеральной уборки это — мастхэв!

наличие аквафильтра — полезной функции, экономящей время и силы владельца техники. Вода в роли фильтра для пыли удобна. Очень важное свойство таких пылесосов — их способность очищать воздух в помещениях. Для аллергиков, семей с детьми такая техника незаменима;

компактная конструкция, “вертикальная” форма, повышенная автономность. Многие современные модели пылесосов отличаются малыми габаритами и легкостью, отсутствие шнуров, встроенными аккумуляторами. Ими очень просто работать, их ручки гибко регулируются по длине, спасая уборщиков от усталости в спине. Данные пылесосы точны в действии, они идеальны для очистки маленьких закоулков квартир типа пространств под мебелью, а также — для уборки в машине. Единственный возможный минус таких облегченных моделей — это не всегда высокая мощность;

“интеллектуальная” система работы, дающая приборам огромную автономность. Так называемые роботы-пылесосы удивляют возможностью убираться с минимальным участием человека. Они прекрасно справляются с повседневным поддержанием чистоты между генеральными уборками.

Качественные и надежные пылесосы в Ашан

Вышеописанные функции и характеристики пылесосов могут сочетаться в существующих моделях по-разному. Подбирая такую вещь для себя, покупатель изучает ее параметры и смотрит на цену. В Ашан представлено множество разнообразных пылесосов для любых случаев. Удобный каталог позволяет быстро отбирать приборы по свойствам, а детальные описания и фото помогают покупать осознанно.