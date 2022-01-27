«Северный поток – 2» учредил дочернюю компанию в Германии для прохождения сертификации

Оператор вызывающего споры газопровода «Северный поток – 2» из России в Германию создал германскую дочернюю компанию, чтобы привести проект в соответствие с германским законодательством.

В заявлении компании Nord Stream 2 AG, распространенном в среду, говорится, что дочерняя компания Gas for Europe GmbH, станет владельцем и оператором 54-километрового отрезка подводного газопровода в территориальных водах Германии и сооружений берегового пересечения на балтийском побережье Германии.

Германский регулятор, Федеральное агентство по сетям, объявило в ноябре, что оно приостановило сертификацию газопровода стоимостью 12 миллиардов долларов, заявив, что швейцарская компания Nord Stream 2 AG сначала должна создать юридическое лицо в Германии.

Nord Stream 2 AG наполовину принадлежит российскому «Газпрому» в консорциуме с европейскими энергетическими компаниями.

Регулятор заявил информагентству AFP, что процесс сертификации приостановлен до тех пор, пока капитальные активы и человеческие ресурсы не будут переданы дочерней компании и не будут рассмотрены все документы.

«В данный момент мы не можем предсказать, когда этот процесс начнется снова», – заявил представитель регулятора.