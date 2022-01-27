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«Роман с камнем» — Сальма Хайек поделилась с подписчиками кадром с отдыха на море

Сальма Хайек поделилась с подписчиками кадром с отдыха на море

Где именно находится Хайек и с кем отдыхает, она не рассказала. Но поклонники подозревают, что актриса на Бора-Бора. Это именно тот курорт, который Сальма с мужем Француа Анри-Пино посещает чаще других. К тому же именно здесь в 2018 году она и ее муж возобновили свои клятвы в связи с десятой годовщиной свадьбы.

На снимке, который опубликовала актриса, она позирует в синем бикини, сидя в море и прислонившись к огромному камню спиной. На ней синий купальник. Ранее именно в нем она показывала и другие свои фотографии.

«Если вы забыли придумать свои новогодние решения, то еще январь. Я не забыла, но добавляю кое-что в список», — написала Хайек в подписи под фото.

Поклонники рассыпались в комплиментах: «Ты как бутылка хорошего вина, с возрастом только выглядишь лучше!», «Я не знал, что русалки загорают», «Вы великолепны», — пишут они.

27 января, 2022 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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