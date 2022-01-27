Нидерланды в ЕСПЧ: Пассажиры MH17 в момент катастрофы лайнера находились под юрисдикцией России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге сегодня приступил к рассмотрению жалоб Нидерландов и Украины против России в рамках дела о крушении лайнера, выполнявшего рейс МН17, в Донбассе в 2014 году. Координатор оперативной группы МИД Нидерландов Лизбет ван Хейст заявила, что пассажиры рейса в момент крушения были под юрисдикцией России.

По ее словам, такой вывод был сделан потому, что Россия «осуществляла эффективный контроль над территорией ДНР, а самолет упал именно в этой зоне».

Добавим, что согласно концепции «эффективного контроля», если какая-та страна контролирует происходящее на территории другой страны, то она несет за это ответственность.

Также она призвала Россию вернуться к трехсторонним консультациям с Австралией по делу о крушении MH17.