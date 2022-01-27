Канада збирається відправити Україні стрілецьку зброю та бронежилети

Уряд Канади на тлі загрози російського вторгнення планує надати Україні стрілецьку зброю для підрозділів територіальної оборони, повідомляє канадський телеканал CBC з посиланням на джерела в уряді.

Уряд має затвердити це рішення наступного тижня. Крім зброї, Канади має намір доправити в Україну бронежилети та захисні окуляри. Однак, як зазначає видання, поки лишається незрозумілим, чи відправить Канада додаткових інструкторів для навчання сил тероборони.

Країни Заходу, США і Канада останніми місяцями висловлюють підтримку Україні на тлі загрози можливого вторгнення Росії у зв’язку із накопиченням нею військ біля кордонів України. Росія заперечує підготовку наступу.

Перша партія військової допомоги США, до якої входить майже 90 тонн зброї та боєприпасів, у суботу прибула до аеропорту «Бориспіль».

Раніше країни Балтії отримали від Сполучених Штатів Америки дозвіл на відправку до Україну комплексів Javelin і Stinger.

Естонія має намір надати протитанкові ракети Javelin, а Латвія і Литва нададуть зенітні ракети Stinger і супутнє обладнання для зміцнення оборонного військового потенціалу України.