Исследователи — ракета-носитель SpaceX, запущенная ранее, скоро врежется в Луну

Астрономы предсказали, что ракета-носитель SpaceX, запущенная почти семь лет назад, скоро врежется в Луну. Это произойдет 4 марта в 12:25 по Гринвичу (15:25 по московскому времени). Falcon 9 запустили в феврале 2015 года.

По словам Билла Грея, разработчика программного обеспечения для отслеживания объектов, сближающихся с Землей, ожидается, что ракета долетит до обратной стороны Луны, двигаясь со скоростью 9 288 км/ч. Из-за воздействия солнечного света и ветра, который оказывает давление на пустой цилиндрический корпус ракеты, результаты могут отличаться на несколько километров и/или секунд.

Траектория ракеты SpaceX (черная) относительно орбиты Луны (зеленая) и Земли (красная). Источник

Ее запустили в рамках первой миссии SpaceX в дальнем космосе. Компания запустила Deep Space Climate Observatory, спутник, предназначенный для наблюдения как за солнечными бурями, так и за климатом Земли, в гравитационно-стабильную точку Лагранжа 2 между Солнцем и Землей. Выполнив свою задачу, у второй ступени ракеты закончилось топливо, и она начала вращаться вокруг Земли и Луны по непредсказуемой орбите.

Джонатан Макдауэлл, астрофизик Гарвардского университета, написал в Twitter, что подтверждает падение ракеты 4 марта. Стоит отметить, что, хотя космический мусор падает на Землю регулярно, причем большая его часть сгорает в атмосфере, Луна, несмотря на то, что у нее почти нет атмосферы, раньше избегала случайных столкновений с частями ракет.