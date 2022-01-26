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Россия перебрасывает истребители в Беларусь

Россия продолжает перебазирование истребителей Су-35С с востока страны в Белоруссию. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

«Экипажи многоцелевых истребителей Су-35с Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают перебазирование на белорусские аэродромы», — отмечается в сообщении.

После прибытия на аэродромы Белоруссии экипажи многофункциональных истребителей Су-35с заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства.

26 января, 2022 | Category: Новости, Россия, Украина
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