Bloomberg: Германия требует исключить из санкций против России энергосектор «Вже йдеться власне про існування України», – українські євреї звернулися до німецької влади » Россия перебрасывает истребители в Беларусь Россия продолжает перебазирование истребителей Су-35С с востока страны в Белоруссию. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ. «Экипажи многоцелевых истребителей Су-35с Восточного военного округа, привлекаемые к проверке сил реагирования Союзного государства, продолжают перебазирование на белорусские аэродромы», — отмечается в сообщении. После прибытия на аэродромы Белоруссии экипажи многофункциональных истребителей Су-35с заступят на боевое дежурство по противовоздушной обороне в рамках проверки вопросов функционирования единой системы ПВО Союзного государства.