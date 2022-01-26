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Режиссер «Дряни» снимет фильм по роману «Элеанор Олифант в полном порядке»

Режиссер "Дряни" снимет фильм по роману "Элеанор Олифант в полном порядке"

Гарри Брэдбир («Дрянь») экранизирует роман Гейл Ханимен «Элеанор Олифант в полном порядке».

Как сообщает Deadline, одним из продюсеров полнометражного фильма выступит Риз Уизерспун.

Сюжет рассказывает историю необычной женщины, которая проходит путь от одиночества к осознанию того, что нужно уметь открывать свое сердце. Роман был опубликован в 2017 году. С тех пор книга продалась тиражом более 2,5 миллионов экземпляров по всему миру.

Кто сыграет в фильме неизвестно. Даты выхода картины также пока нет.

26 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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