Режиссер «Дряни» снимет фильм по роману «Элеанор Олифант в полном порядке»

Гарри Брэдбир («Дрянь») экранизирует роман Гейл Ханимен «Элеанор Олифант в полном порядке».

Как сообщает Deadline, одним из продюсеров полнометражного фильма выступит Риз Уизерспун.

Сюжет рассказывает историю необычной женщины, которая проходит путь от одиночества к осознанию того, что нужно уметь открывать свое сердце. Роман был опубликован в 2017 году. С тех пор книга продалась тиражом более 2,5 миллионов экземпляров по всему миру.

Кто сыграет в фильме неизвестно. Даты выхода картины также пока нет.