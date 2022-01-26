Не удивлен: Брэдли Купер рассказал, как относится к провалу «Аллея кошмаров» в прокате

Актер Брэдли Купер, который сыграл главную роль в новом фильме Гильермо дель Торо «Аллея кошмаров», в интервью The Hollywood Reporter сообщил, что скромные кассовые сборы фильма не удивили ни его, ни создателей.

Картина, вышедшая в прокат в начале декабря, собрала на сегодня чуть более девяти миллионов долларов. При бюджете в 60 миллионов. Не спас ленту и отличный актерский состав, куда вошли Кейт Бланшетт, Уильям Дефо, Руни Мара, Рон Перлман и другие.

По мнению актера, «Аллея кошмаров» имеет все шансы хорошо проявить себя на стриминг-сервисах.

Никто из нас не был удивлен тому, как лента показала себя в кинотеатрах. Я действительно считаю, что это отличный фильм для просмотра в кино только потому, что он масштабный, но уверен, что и дома он также хорошо будет выглядеть. Я уверен, что отличный контент сможет поразить вас в любом случае и независимо от того, что он собой представляет. Он может остаться с вами на долгие годы и изменить жизнь, – рассказал Купер.

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О чем фильм «Аллея кошмаров»

События ленты разворачиваются в 1940-х годах. Аферист Стэнтон Карлайл делает вид, что умеет общаться с мертвыми. Вместе с психотерапевтом Лилит Риттер (Кейт Бланшетт) пара обманывает состоятельных клиентов.

В США премьера «Аллеи кошмаров» стартовала в конце декабря 2021 года и получила преимущественно лестные отзывы от критиков. Украинская премьера «Аллеи кошмаров» стартовала 20 января.