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На Гавайях нашли застреленным сына звезды фильма Убить Билла

На Гавайях нашли застреленным сына звезды Убить Билла

Сына голливудского актера, звезды фильма Убить Билла Майкла Мэдсена Хадсона нашли мертвым на Гавайях. Об этом пишет The Sun.

По предварительной информации полиции, 26-летний парень покончил жизнь самоубийством. Он якобы застрелился на острове Оаху.

Данную информацию подтвердила пресс-секретарь Департамента судебно-медицинской экспертизы в Гонолулу, но официального заявления по этому делу еще нет.

«Я могу подтвердить, что 26-летний Хадсон Ли Мэдсен скончался от огнестрельного ранения в голову», — отметила пресс-секретарь.

В профиле Хадсона в Facebook говорится о том, что он жил в Вахиаве на Гавайях вместе со своей женой Карли.

Также, судя по фото, есть информация, что он служил в армии США и был в Афганистане.

26 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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