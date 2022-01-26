Крупнейший энергоконцерн Германии заявил о ненужности «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2», стоивший 10 млрд евро и построенный вопреки американским санкциям, возможно, не нужен. Об этом заявил в среду Маркус Креббер, глава немецкого концерна RWE — крупнейшего в ФРГ поставщика электроэнергии.Хотя российский газ необходим Германии и еще долго будет иметь значение для национальной энергосистемы, необходимость в «Северном потоке-2», по мнению топ-менеджера, не так уж очевидна.

Учитывая, сколько трубопроводов уже существует, «возможно, он необязательно нужен», заявил Креббер.

В распоряжении «Газпрома» уже есть ГТС Украины, способная перекачивать до 140 млрд кубометров в год, труба «Ямал-Европа» мощностью 33 млрд кубов, а также «Северный поток-1», через который можно поставлять 55 млрд кубометров ежегодно.

Наконец, действует «Турецкий поток» мощностью 32 млрд кубометров в год, из которых 16 млрд могут поставляться в южноевропейские страны по второй, экспортной нитке.

При этом экспорт «Газпрома» в ЕС в прошлом году составил лишь 146 млрд кубов. Это минимум за шесть лет, который на 40% меньше уже имеющихся трубопроводных мощностей (244 млрд кубометров в год).

Тем не менее, «Северный поток — 2» сокращает путь поставки от газовых месторождений и транспортировка топлива будет выгоднее, признал Креббер.

«Одно ясно: при оценке «Северного потока — 2» мы в Германии должны осознавать значение, которое имеет и еще долго будет иметь природный газ для нашей энергетической системы», — подчеркнул он.

Полное прекращение поставок российского газа, по словам Креббера, Германия может выдержать в течение очень короткого времени, не больше нескольких недель. Но зависимость у Москвы не меньше.

«Мы нуждаемся в российском природном газе, а Россия нуждается в валюте», — пояснил топ-менеджер.

Он добавил, что если конфликт вокруг Украины еще больше обострится, в какой бы то ни было форме, это будет означать повышение цен на газ.

Креббер также призвал власти Германии принять меры для обеспечения энергобезопасности страны. «Это может выражаться в создании государственных запасов, как в случае нефти», — считает он.