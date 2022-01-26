Кристина Агилера снялась в наряде с декольте, показав пышные формы

Американская певица Кристина Агилера снялась в откровенном наряде для обложки мексиканской версии модного журнала Elle и взволновала фанатов. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенной в сети черно-белой фотографии 41-летняя знаменитость запечатлена в черном платье без рукавов с глубоким декольте и юбкой сферической формы бренда TERRENCE ZHOU. Образ Агилеры дополнили черные кожаные перчатки, а также колье и серьги марки Bulgari. На лицо исполнительницы нанесен макияж с акцентом на глаза.

Публикация набрала больше 67 тысяч лайков. Поклонники оценили внешний вид звезды в комментариях. «Она выглядит чертовски потрясающе!», «Какой бюст!», «Настоящая икона», «Красотка», «Мое сердце остановилось», — высказывались они.