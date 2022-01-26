Режиссер «Дряни» снимет фильм по роману «Элеанор Олифант в полном порядке» Большие деньги на GG Bet » Хавьер Бардем стал новой «девушкой Джеймса Бонда» Пока создатели фильмов об агенте 007 не торопятся называть имя нового Джеймса Бонда и уж тем более — его следующей спутницы, звезды предыдущих картин о шпионе с лицензией на убийство выступают с неожиданными признаниями. Оказалось, что Хавьер Бардем на съемках «Скайфолла» в 2012 году примерил на себя роль «девушки Джеймса Бонда», причем сделал он это в честь дня рождения Дэниэла Крэйга. Для этого Бардем переоделся в соответствующий наряд, забрался в огромный торт и начал подражать самой Мэрилин Монро. «Я вылез из этого торта! О боже, я должен был стать девушкой Бонда, и я ею стал. Петь не люблю, но тут я вылез из торта и спел Happy Birthday to You. И это была моя лучшая пародия на Мэрилин Монро», — признался Хавьер Бардем во время беседы с Крэйгом для издания Variety.