Хавьер Бардем стал новой «девушкой Джеймса Бонда»

Пока создатели фильмов об агенте 007 не торопятся называть имя нового Джеймса Бонда и уж тем более — его следующей спутницы, звезды предыдущих картин о шпионе с лицензией на убийство выступают с неожиданными признаниями.
«Я вылез из этого торта! О боже, я должен был стать девушкой Бонда, и я ею стал. Петь не люблю, но тут я вылез из торта и спел Happy Birthday to You. И это была моя лучшая пародия на Мэрилин Монро», — признался Хавьер Бардем во время беседы с Крэйгом для издания Variety.
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