Европейский Центральный Банк предупреждает кредиторов о возможности отключения России от SWIFT в ближайшее время

ЕЦБ предупреждает европейских кредиторов о возможности отключения России от SWIFT в ближайшее время.

Европейский центральный банк предупредил кредиторов, имеющих значительное влияние на Россию, о том, что они должны быть готовы к введению международных санкций против Москвы, если она вторгнется в Украину. Предупреждение ЕЦБ, который контролирует 115 крупнейших банков еврозоны, прозвучало после того, как США предупредили, что Россия столкнется с «огромными последствиями», если отправит войска в Украину .

По словам нескольких человек, проинформированных о переговорах, представители ЕЦБ запросили подробную информацию о том, как банки будут действовать при различных сценариях, таких как попытка заблокировать доступ российских банков к международной платежной системе Swift. Запросы подчеркивают, что ЕЦБ хочет обеспечить, чтобы европейские банки могли соблюдать любой режим санкций и могли быстро избавиться от клиентов, с которыми им запрещено иметь дело.

https://www.ft.com/content/e195353f-00f6-4a21-93eb-f06590ed7ac8