Bloomberg: Германия требует исключить из санкций против России энергосектор

Правительство Германии требует, чтобы санкции, которые могут быть введены против России из-за ситуации на Украине, не затрагивали российский энергетический сектор, пишет Bloomberg со ссылкой на документы, которые немецкие власти передали европейским союзникам.

Власти ФРГ настаивают на этом исключении в случае блокировки доступа российских банков к расчетам по операциям в долларах США. При этом, как рассказал источник Bloomberg, предлагаемые исключения не предотвратят возможные меры против газопровода «Северный поток-2».

Как отмечается, Германия считает, что без таких исключений поставки энергии в Европу окажутся под угрозой. Аналогичную точку зрения поддерживают и некоторые другие западноевропейские страны, утверждают источники.

Напомним, ранее сообщалось, что США ищут для Европы других поставщиков газа.