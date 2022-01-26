Белый дом: США готовят мощный удар по экономике России

США готовят против экономики России единовременное, а не поэтапное введение санкций в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Об этом журналистам заявил высокопоставленный представитель администрации.

«В этот раз мы начнем с самой вершины и там останемся», — сказали в Белом доме.

По словам представителя, действия США и Евросоюза могут не быть идентичными, Запад един в намерении создать масштабные последствия для России, нанести немедленный мощный удар, сделать ее экономику более хрупкой и стреножить стремление Путина оказывать влияние на мировой арене», — сообщил чиновник администрации.

Конкретных мер он не озвучил, но ранее во вторник газета Bild, ссылаясь на свои источники, сообщила, что США предложили союзникам антироссийские санкции, которые могут затронуть экспорт сырья и вооружений из РФ. Возможный ущерб для России может составить более $50 млрд. Сообщается также, что в Берлине заверили США — в случае вторжения на Украину «Северный поток — 2» будет блокирован.