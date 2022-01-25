The Mirror: Лидеры США, Великобритании и ЕС грозят России «беспрецедентным пакетом санкций»

Президент США Джо Байден, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, а также лидеры ряда европейских стран, Евросоюза и НАТО обсудили развитие ситуации вокруг Украины и санкции в отношении России на случай эскалации конфликта. Об этом сообщает The Mirror.

По итогам встречи лидеры пришли к выводу, что против России необходимо ввести «беспрецедентный пакет санкций», если «вторжение» на Украину произойдет. При этом политики отметили, что дипломатические переговоры являются «первоочередной задачей».

«Они также согласились с тем, что международное сообщество не должно терпеть никаких действий, которые подрывают суверенитет Украины», — добавили в пресс-службе британского премьера.