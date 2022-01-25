Стартуют съемки экшена про гигантскую акулу «Мег 2»

Стало известно, когда стартуют съемки сиквела фантастического боевика «Мег», в котором Джейсон Стэйтем сражался с мегалодоном, гигантской доисторической акулой.

Процесс начинается 24 января в Лондоне и продлится до конца весны. Продолжение получило название «Мег 2: Впадина». У руля сиквела стоит британский режиссер Бен Уитли, известный по фильмам «Высотка», «Перестрелка» и ремейку «Ребекки» (оригинал снял Джон Тёртелтауб). Стэйтем вернется в образе глубоководного спасателя Джонаса Тейлора.

Напомним, первая «Мег» вышла на экраны в 2018 году, получила негативные рецензии, но неплохо показала себя в прокате, заработав 530 миллионов долларов при 150-миллионнном бюджете. Дата премьеры «Впадины» пока не уточняется.