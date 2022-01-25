Сменившую имидж Бритни Спирс не приняли на Гавайях

Бритни Спирс, выйдя из-под опеки отца, наконец зажила полноценной жизнью. Поп-звезда вместе со своим женихом Сэмом Асгари отправилась отдыхать на Гавайи, но в отпуске далеко не все прошло гладко.

Прежде всего Бритни рассказала, что очень жалеет о том, что перед поездкой покрасила волосы в фиолетовый. Спирс признала, что цвет ей совершенно не идет.

«Это ужасно, ужасные волосы», — написала она в Instagram.

Но были проблемы и посерьезнее. Некий папарацци сфотографировал Бритни в неподходящий момент и с неудачного ракурса, обнажив ее проблемы с фигурой.