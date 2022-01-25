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Сменившую имидж Бритни Спирс не приняли на Гавайях

«Это ужасно»: сменившую имидж Бритни Спирс опозорили на Гавайях

Бритни Спирс, выйдя из-под опеки отца, наконец зажила полноценной жизнью. Поп-звезда вместе со своим женихом Сэмом Асгари отправилась отдыхать на Гавайи, но в отпуске далеко не все прошло гладко.

«Это ужасно, ужасные волосы», — написала она в Instagram.

Но были проблемы и посерьезнее. Некий папарацци сфотографировал Бритни в неподходящий момент и с неудачного ракурса, обнажив ее проблемы с фигурой.

«СМИ всегда были мне ненавистны! Я знаю, что мое тело никоим образом не идеально. Думаю, я должна проводить в спортзале по три часа», — констатировала Спирс.

25 января, 2022 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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