Кабмін терміново збирають не для організації оборони, а щоб виконати вимоги Росії

У понеділок на позачерговому засіданні, що було навмисне скликано з цього приводу, уряд ухвалив рішення відкликати законопроєкт «Про засади державної політики перехідного періоду», що передбачав правила реінтеграції окупованих територій.

Формально це було зроблено, щоби виконати рекомендації Венеційської комісії. Утім, як повідомляє «Європейська правда», реальною причиною термінового відкликання проєкту стала необхідність виконати вимогу, висунуту стороною РФ як передумову для проведення нової зустрічі нормандської четвірки на рівні радників лідерів (Україну у цьому форматі представляє Андрій Єрмак, Росію – Дмитро Козак).

На початку січня представники Франції та Німеччини у цьому форматі відвідали Москву та Київ і під час візиту до України передали Банковій цю вимогу Кремля.

Андрій Єрмак вже заявив, що відкликання не пов’язане з майбутньою зустріччю радників лідерів нормандської четвірки та назвав інформацію про поступки Росії «фейком». Утім, голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія також публічно підтвердив, що потреба відкликати цей проєкт виникла, оскільки він «не дуже узгоджується з нормандським форматом».

Від редакції «Текстів»: схоже, що адміністрація Зеленського справді погодилася на поступки Росії. Наскільки далеко вони готові зайти? Показово, що у ситуації, коли існує загроза нового масштабного нападу Росії, Кабмін збирається не для допомоги в організації оборони, а щоб виконати забаганки РФ. Більшість «Слуг народу» у Верховній Раді відмовляється збільшувати фінансування армії, а президент та голова РНБО, на відміну від західних розвідок, у своїх публічних заявах применшують загрозу нападу.