Хакеры заявили об атаке на «БелЖД», чтобы замедлить переброску войск РФ

Хакерская группа «Киберпартизаны» объявила о проведённой атаке на компьютерную сеть компании «Белорусская железная дорога».

Цель атаки, согласно заявлению «Киберпартизан», – замедлить работу железнодорожной сети, с помощью которой идёт переброска в Беларусь российских войск под предлогом проведения учений.

В качестве доказательства успешности атаки хакеры выложили скрины с сервера бекапов в процессе их уничтожения. При этом в заявлении «Киберпартизан» подчёркивается, что они оставили нетронутой «автоматику и системы безопасности во избежание аварийных ситуаций».

Одновременно с этим хакеры выдвинули условия, на которых готовы передать ключи шифрования: это остановка переброски российских войск на территорию Беларуси и освобождение 50 политзаключённых.

В январе Россия и Беларусь объявили о совместных военных учениях под названием «Союзная решимость». Предполагается, что они будут проходить до конца февраля. При этом российские войска концентрируются недалеко от белорусско-украинской границы. Запад опасается, что Россия наращивает группировку на этих территориях для последующего вторжения в Украину. В Кремле это опровергают.

Белорусская хакерская группа «Киберпартизаны» впервые заявила о себе осенью 2020 года – вскоре после начала в стране массовых протестов против режима Александра Лукашенко. Группа предприняла ряд атак на государственные ресурсы, опубликовала несколько материалов, компрометирующих действующие белорусские власти, и разместила в открытом доступе служебную информацию, включая личные данные сотрудников правоохранительных органов, принявших участие в подавлении протестов.