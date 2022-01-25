Евросоюз вслед за НАТО отверг идею России о «сферах влияния»

В документе подчеркивается, что «представлениям о „сферах влияния“ нет места в 21 веке». Вместо этого Брюссель призывает вести диалог «согласно ключевым принципам европейской безопасности», закрепленным ООН и ОБСЕ, в том числе в Хельсинском Заключительном акте и Парижском уставе.

Речь идет о соблюдении суверенитета и принципа территориальной целостности государств, неприкосновенности границ, отказе от давления и применения силы, а также свободе стран выбирать собственные меры безопасности. Все эти пункты «не подлежат обсуждению и пересмотру», подчеркнули в Брюсселе. Если же Россия отказывается их выполнять, она «представляет угрозу безопасности в Европе и во всем мире».