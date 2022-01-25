 
«  
  »

Евросоюз вслед за НАТО отверг идею России о «сферах влияния»

Евросоюз не согласен с требованием России восстановить «сферы влияния». Об этом говорится в выводах Совета ЕС по иностранным делам.
В документе подчеркивается, что «представлениям о „сферах влияния“ нет места в 21 веке». Вместо этого Брюссель призывает вести диалог «согласно ключевым принципам европейской безопасности», закрепленным ООН и ОБСЕ, в том числе в Хельсинском Заключительном акте и Парижском уставе.

Речь идет о соблюдении суверенитета и принципа территориальной целостности государств, неприкосновенности границ, отказе от давления и применения силы, а также свободе стран выбирать собственные меры безопасности. Все эти пункты «не подлежат обсуждению и пересмотру», подчеркнули в Брюсселе. Если же Россия отказывается их выполнять, она «представляет угрозу безопасности в Европе и во всем мире».

25 января, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  