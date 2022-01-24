Турция заключила первый контракт на поставки беспилотников Bayraktar с украинскими двигателями

Турция заключила первый контракт на экспорт боевых беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar Akinci. Об этом агентству «Анадолу» заявил председатель правления Ассоциации оборонных, авиационных и космических компаний SAHA Istanbul и генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар.

По его словам, «заключен первый экспортный контракт в отношении ударного БПЛА Bayraktar Akıncı», и «поставки в рамках контракта запланированы на 2023 год».

Двигатели для этих БПЛА будет поставлять Украина. Еще в середине ноября прошлого года глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что две компании страны — «Ивченко-Прогресс» и «Мотор Сич» — подписали контракты на поставку двигателей для турецких БПЛА.

При этом Байрактар обратил внимание на повышенный спрос на БПЛА Bayraktar TB2, которые «успешно налетали» 420 тыс. часов, и контракты на их закупку были заключены с 16 странами.

«Всего каких-то 15-20 лет назад мы выглядели как сектор, занимающийся промышленным аутсорсингом. Теперь мы экспортируем свою продукцию с высокой добавленной стоимостью, в том числе бронетехнику, воздушные транспортные средства, военно-морские платформы, боеприпасы, БПЛА и ударные беспилотники в 169 стран мира, включая НАТО и страны Евросоюза», — подчеркнул Байрактар.