 
«  
  »

Постаревшая Сара Джессика Паркер повторила культовый образ Кэрри Брэдшоу

Сара Джессика Паркер повторила культовый образ Кэрри Брэдшоу

Актриса Сара Джессика Паркер ностальгирует по гардеробу Керри Бредшоу.

56-летняя актриса Сара Джессика Паркер, которая прославилась ролью Кэрри Брэдшоу, вспомнила роскошное платье своей героини в предпоследнем эпизоде оригинального шоу. В 19 эпизоде (шестой сезон сериала Секс в большом городе, 2004) под названием Американская девушка в Париже: часть первая героиня Паркер выбрала для свидания Александром Петровским (Михаил Барышников) наряд из коллекции Versace, стоимостью 80 тысяч долларов.

На своей странице в Instagram Сара опубликовала кадры, на которых спустя 18 лет ее героиня снова позирует в культовом образе в восьмом эпизоде сериала И просто так. «Тяжело снова прощаться», — отметила Сара Джессика Паркер в соцсети.

 

24 января, 2022 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  