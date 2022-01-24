Постаревшая Сара Джессика Паркер повторила культовый образ Кэрри Брэдшоу

Актриса Сара Джессика Паркер ностальгирует по гардеробу Керри Бредшоу.

56-летняя актриса Сара Джессика Паркер, которая прославилась ролью Кэрри Брэдшоу, вспомнила роскошное платье своей героини в предпоследнем эпизоде оригинального шоу. В 19 эпизоде (шестой сезон сериала Секс в большом городе, 2004) под названием Американская девушка в Париже: часть первая героиня Паркер выбрала для свидания Александром Петровским (Михаил Барышников) наряд из коллекции Versace, стоимостью 80 тысяч долларов.

На своей странице в Instagram Сара опубликовала кадры, на которых спустя 18 лет ее героиня снова позирует в культовом образе в восьмом эпизоде сериала И просто так. «Тяжело снова прощаться», — отметила Сара Джессика Паркер в соцсети.