Меган Фокс и Колсон Бэйкер провели романтический уикенд в Италии

Они недавно объявили о помолвке, а потом отправились на романтический отдых в Италию.

Меган Фокс поделилась в Instagram новыми фотографиями с поездки вместе с Колсоном Бэйкером в Италию. Актриса показала, как они прогуливались по уютным итальянским улочками и катались на яхте по озеру Комо.

«Lake Como», — скромно подписала снимки знаменитость.

Меган одетая в голубую шубу с леопардовым принтом и такую же меховую панаму. А ее будущий муж Колсон в меховой бомбер, брюки с принтом и белый свитер с высокой горловиной. Они обнимаются, позируя перед камерой, и выглядят очень счастливыми.