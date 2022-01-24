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Меган Фокс и Колсон Бэйкер провели романтический уикенд в Италии

Меган Фокс и Колсон Бэйкер провели романтический уикенд в Италии

Они недавно объявили о помолвке, а потом отправились на романтический отдых в Италию.

Меган Фокс поделилась в Instagram новыми фотографиями с поездки вместе с Колсоном Бэйкером в Италию. Актриса показала, как они прогуливались по уютным итальянским улочками и катались на яхте по озеру Комо.

«Lake Como», — скромно подписала снимки знаменитость.

Меган одетая в голубую шубу с леопардовым принтом и такую же меховую панаму. А ее будущий муж Колсон в меховой бомбер, брюки с принтом и белый свитер с высокой горловиной. Они обнимаются, позируя перед камерой, и выглядят очень счастливыми.

24 января, 2022 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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