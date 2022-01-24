Джеймс Бонд действительно может стать темнокожим

Дэниел Крэйг после фильма «Не время умирать» прощается с ролью Джеймса Бонда, но прибыльную франшизу никто не станет закрывать. Создатели уже готовятся искать замену на роль легендарного шпиона.
«Я знаю Идриса, мы с ним друзья, он великолепный актер. И мы действительно говорили о Бонде.
Сперва мы хотим собраться и поужинать, отметив завершение пребывания Дэниела на роли. Только после этого мы будем уже конкретно говорить о ком-то другом», — рассказала продюсер на подкасте The Deadline Popdcast.
Сам Эльба ранее не отрицал, что хотел бы сыграть Бонда. При этом актер уточнил, что пока ему не предлагали ничего конкретного.
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