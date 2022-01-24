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Джеймс Бонд действительно может стать темнокожим

«Говорили об этом»: Джеймс Бонд действительно может стать темнокожим

Дэниел Крэйг после фильма «Не время умирать» прощается с ролью Джеймса Бонда, но прибыльную франшизу никто не станет закрывать. Создатели уже готовятся искать замену на роль легендарного шпиона.

«Я знаю Идриса, мы с ним друзья, он великолепный актер. И мы действительно говорили о Бонде.

Сперва мы хотим собраться и поужинать, отметив завершение пребывания Дэниела на роли. Только после этого мы будем уже конкретно говорить о ком-то другом», — рассказала продюсер на подкасте The Deadline Popdcast.

Сам Эльба ранее не отрицал, что хотел бы сыграть Бонда. При этом актер уточнил, что пока ему не предлагали ничего конкретного.

24 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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