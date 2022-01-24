Через загрозу російського вторгнення: Держдеп США дозволив співробітникам посольства виїхати з України

ержавний департамент дозволив від’їзд державних службовців США та членів їхніх сімей із посольства США у Києві.

“24 січня Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від’їзд (“санкціонований від’їзд”) державних службовців США та наказав виїхати членам сімей (“обов’язковий від’їзд”) державних службовців США з посольства в Києві. Санкціонований від’їзд дає цим працівникам можливість виїхати, якщо вони хочуть; їх виїзд не обов’язковий. Обов’язковий від’їзд для членів сімей вимагає, щоб сім’ї залишили країну. Статус розпорядження про від’їзд з посольства США буде переглянуто не пізніше 30 днів”, – йдеться у повідомленні Держдепу.

Відповідне рішення в США ухвалили “як особливе застереження через постійні зусилля Росії з дестабілізації країни та підрив безпеки громадян України та інших осіб, які відвідують Україну або проживають в Україні”.

“Ми проводили консультації з українським урядом щодо цього кроку та координуємо свої дії з посольствами країн НАТО та країн-партнерів у Києві, а вони визначають свою позицію”, – додали в Держдепі.