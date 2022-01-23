Станция InSight пережила мощную пылевую бурю на Марсе

Автоматическая марсианская станция InSight вышла из безопасного режима, пережив мощную пылевую бурю. Теперь специалистам нужно оценить уровень пыли на солнечных батареях, а затем возобновить работу научных приборов станции, сообщается в твиттере миссии.

InSight находилась в безопасном режиме с 7 января 2022 года в связи с крупной пылевой бурей, сильно ограничившей количество света, доступного солнечным батареям. Все это время станция не вела научные исследования, а лишь передавала на Землю данные о своем состоянии.

19 января инженеры вывели станцию из безопасного режима, определив, что буря утихла. Теперь им предстоит определить на сколько упал уровень доступной мощности батарей из-за осаждения на них пыли, лишь после этого научные приборы возобновят свою работу в прежнем режиме.

Проблема с осаждением пыли на батареях станции существует уже давно — ранее ожидалось, что их будут чистить пылевые вихри, однако этого не произошло. Тогда специалисты придумали способ очистки за счет струи песка, однако это не позволило решить проблему полностью. Если к весне этого года ученые не найдут более эффективного способа уборки пыли с батарей, то научная программа станции будет завершена раньше срока.