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Стала известна дата начала съемок фильма «Мятежная луна» режиссера Зака Снайдера

Стала известна дата начала съемок фильма "Мятежная луна" режиссера Зака Снайдера

Старт съемок фантастического фильма «Мятежная луна» (Rebel Moon) запланирован на 18 апреля 2022 года. Процесс продлится до 4 ноября 2022 года, пишет Production Weekly.

Режиссером и соавтором сценария картины выступит Зак Снайдер («Армия мертвецов»).

Главную роль в фильме исполнит София Бутелла («Мумия»).

Говорят, что фильм будет напоминать «Звездные войны». По сюжету на мирную колонию на краю галактики надвигаются войска тирана. Жители поселения отправляют девушку с загадочным прошлым на поиски союзников в войне с завоевателями.

Производством «Мятежной луны» занимается онлайн-кинотеатр Netflix, даты выхода пока нет.

23 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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