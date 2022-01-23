Еще одна попытка: звезда «Аббатства Даунтон» все-таки выйдет замуж «На кровати, в машине, на кухонном столе»: Кэти Перри раскрыла мерзкую привычку мужа » Стала известна дата начала съемок фильма «Мятежная луна» режиссера Зака Снайдера Старт съемок фантастического фильма «Мятежная луна» (Rebel Moon) запланирован на 18 апреля 2022 года. Процесс продлится до 4 ноября 2022 года, пишет Production Weekly. Режиссером и соавтором сценария картины выступит Зак Снайдер («Армия мертвецов»). Главную роль в фильме исполнит София Бутелла («Мумия»). Говорят, что фильм будет напоминать «Звездные войны». По сюжету на мирную колонию на краю галактики надвигаются войска тирана. Жители поселения отправляют девушку с загадочным прошлым на поиски союзников в войне с завоевателями. Производством «Мятежной луны» занимается онлайн-кинотеатр Netflix, даты выхода пока нет.