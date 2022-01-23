Спящий мозг слышит голоса — ученые

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Группа австрийских и швейцарских ученых провела двухдневный эксперимент, во время которого исследователи наблюдали за мозговой активностью 17 человек. Во время сна с небыстрым движением глаз (NREM) у испытуемых, которые слышали незнакомые голоса, наблюдалось большее количество характерных для NREM ЭЭГ паттернов — это значит, что мозг спящего человека активнее реагирует на незнакомый голос. Результаты исследования опубликованы в Journal of Neuroscience.

Примерно треть своей жизни человек проводит во сне. О том, для чего мы вообще спим и что такое сон задумывались еще в Древней Греции. А с появлением методов регистрации биоэлектрической активности головного мозга в XX веке ученые смогли сформировать более точные представления о природе сна. Известно, что во время сна мозг продолжает избирательно реагировать на слуховые стимулы. Однако функциональная роль таких ответов до конца не изучена. Такие избирательные реакции спящего мозга на определенные звуки могут быть процессами торможения, которые защищают человека от пробуждения, а могут указывать на более высокий уровень обработки информации, который связывает спящий мозг с окружающим миром.

Профессор Зальцбургского университета Мануэль Шабус (Manuel Schabus) вместе с коллегами провел исследование, чтобы лучше понять способность спящего мозга воспринимать и обрабатывать сенсорную информацию. Ученые в течение двух ночей наблюдали за активностью головного мозга участников эксперимента (всего их было 17) во время сна. В первую ночь испытуемые осваивались и привыкали к новой обстановке. Во вторую ночь для каждого участника исследователи включили зацикленную аудиозапись, записанную голосом незнакомого человека и голосом близкого, например, одного из родителей. Голос произносил имя спящего и два незнакомых имени. За всю ночь аудиозапись проигрывалась четыре раза в течение 90 минут. Громкость звука подбиралась для каждого участника так, чтобы испытуемые могли четко слышать слова, но при этом это не мешало им спать.

Оказалось, что во время медленного сна незнакомые голоса вызывали у спящих большую активность мозга, чем знакомые. Исследователи обнаружили, что имена произнесенные незнакомым голосом вызвали больше К-комплексов и сонных веретен. Однако то, какое имя произносил голос — испытуемого или незнакомое, значительно не повлияло на мозговую активность. Исследователи предполагают, что с эволюционной точки зрения такое может происходить из-за того, что наш мозг в определенные периоды во сне продолжает принимать и обрабатывать внешнюю информацию, а незнакомый голос расценивается мозгом как потенциальная угроза для человека.

Ученые также отметили, что во второй половине ночи незнакомый голос вызывал меньшее К-комплексов. Вероятнее всего, после повторной обработки информации спящий мозг понял, что изначально незнакомый стимул не представляет непосредственной опасности для спящего, и ослабил свою реакцию на него — это еще раз подтверждает то, что спящий мозг продолжает изучать новую информацию во сне.