Рубль и акции РФ обвалились после переговоров Блинкен-Лавров

Очередной раунд консультаций по безопасности, который провели в Женеве глава Госдепа Энтони Блинкен и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, оказался бессилен завести «мотор» роста у российского рынка.Рубль, акции и государственные облигации подешевели на торгах в пятницу после неоднозначных итогов встречи в Женеве, которая, с одной стороны, прошла без агрессивной риторики, а с другой — снова не принесла никаких конкретных договоренностей.

Курс доллара с расчетами «завтра» вырос на 53 копейки, до 77,22 рубля — нового максимума за две недели. Евро прибавил 87 копеек и на 18.07 мск торгуется по 87,5750 рубля.

Рынок акций предпринял попытку резкого роста в конце пятого часа основных торгов, однако она быстро захлебнулась, и день завершился в минусе: на 2,53% по индексу Мосбиржи и 3,55% — по индексу РТС.

Котировки ОФЗ просели на 0,27% по индексу RGBI, который опять оказался в шаге от обновления минимумов с 2019 года.

Переговоры Блинкена и Лаврова продолжались меньше запланированного, а по их итогам глава МИД РФ констатировал, что НАТО продолжает рассматривать Украину как зону своего влияния, несмотря на требование России отказаться от планов расширения альянса.

Россия, по словам Лаврова, не собирается нападать на Украину и ждет от Вашингтона письменного ответа на предложения по гарантиям безопасности.

Блинкен со своей стороны повторил, что США не собираются обсуждать с Россией «политику открытых дверей» НАТО и будут считать «любой ввод войск» вторжением, за которым последует «быстрый, жесткий и единый» ответ.

США, заявил Блинкен, готовы продолжать диалог с Россией, в том числе на уровне президентов, если это поможет деэскалации. «Никаких планов, дат и даже разговоров на этот счет нет», — ответил российский МИД.

«Рынок остается под влиянием поступающих новостей с политического фронта и продолжит гадать: договорятся или нет», — отмечает главный экономист ИК «Русс-Инвест» Александр Арутюнян.

И хотя рынок очевидно перепродан, а в ряде бумаг «на низах» выросли объемы торгов, «разворот мы, наверное, можем ожидать только тогда, когда «высокие договаривающиеся стороны» официально заявят о каком-то соглашении», говорит Арутюнян.

«Геополитическая напряженность сохранится еще какое-то время и мы, действительно, можем увидеть новые просадки российских активов, так как переговоры все еще продолжаются, а значит мы, вероятно, услышим новую порцию словесных интервенций», — отмечает управляющий активами УК «Система Капитал» Константин Асатуров.

Вместе с геополитикой на российские активы давит внешний фон, отмечает Андрей Кочетков, ведущий аналитик «Открытие «Брокер». Фондовые индексы в США снижаются во главе с техсектором, который теряет 1,3% по индексу Nasdaq; нефть Brent дешевеет на 1,5%, до 87,08 доллара за баррель.

«Перспективы рисковых активов омрачает отказ центробанков от стимулирующей политики», — говорит Мохит Кумар, управляющий директор Jefferies International: ФРС США в марте завершит выкуп активов и тогда же может приступить к повышению процентных ставок — рынок оценивает вероятность такого сценария почти в 100%.