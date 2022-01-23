Президент Армении раньше срока ушел в отставку

Президент Армении Армен Саркисян подал заявление об отставке. Он пробыл на этому посту менее четырех лет вместо предусмотренных законом семи.

Как передает пресс-служба главы государства, он объяснил, что сейчас у президента страны мало возможностей для решения внутренных и внешнеполитических задач.

«У президента нет необходимых инструментов для воздействия на радикальные процессы внутренней и внешней политики в это непростое для страны и народа время», — говорится в заявлении Саркисяна.

Он подчеркнул, что президент «не должен быть объектом сплетен и теорий заговора», чтобы не отвлекать внимание общества от важных вопросов. Также он призвал правительство действовать осмысленно, иначе «армяне окажутся на обочине истории».

Кроме того, Саркисян выразил надежду, что Армения и Азербайджан смогут добиться прочного перемирия.