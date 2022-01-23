Посол Украины в Германии: Зеленский готов к диалогу с Путиным, но Москва отвергает протянутую руку

Украинский посол в Германии Андрей Мельник уверен, что президент Украины Владимир Зеленский готов к прямому диалогу с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом дипломат заявил изданию Handelsblatt.

Как указал Мельник, Зеленский «в любое время готов также вести прямые переговоры с президентом Путиным», однако, по словам дипломата, Москва «отвергает» протянутую Киевом руку.

Тем временем в газете New York Times увидели признаки потепления отношений Вашингтона и Москвы. Авторы издания сделали такие выводы на фоне отсутствия ультиматумов и благодаря так называемому примирительному тону в ходе вчерашних переговоров госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД России Сергея Лаврова.