«На кровати, в машине, на кухонном столе»: Кэти Перри раскрыла мерзкую привычку мужа

Кэти Перри и Орландо Блум являются одной из самых ярких пар в шоу-бизнесе. Красивая семья умиляет весь мир, но у нее тоже не все идеально, о чем певица накануне рассказала в диалоге с Амандой Холден и Джейми Тикстон на шоу Heart Breakfast.

По словам Кэти Перри, Орландо Блум заботится о своих зубах, для чего использует зубную нить. Но проблема в том, что после использования она выбрасывается где угодно.

«На краю моей кровати, в машине и на кухонном столе», — сокрушается певица.

По словам звезды, как бы она ни пыталась уговорить мужа не делать так, он все равно продолжает бросать использованную зубную нить куда ни попадя.

Отношения Кэти Перри и Орландо Блума начались в 2016 году. Примечательно, что в 2017 году звезды разошлись на время, однако позже сошлись снова и по сей день не расстаются.

Источник фото: Legion-Media