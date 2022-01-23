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«На кровати, в машине, на кухонном столе»: Кэти Перри раскрыла мерзкую привычку мужа

«На кровати, в машине, на кухонном столе»: Кэти Перри раскрыла мерзкую привычку мужа

Кэти Перри и Орландо Блум являются одной из самых ярких пар в шоу-бизнесе. Красивая семья умиляет весь мир, но у нее тоже не все идеально, о чем певица накануне рассказала в диалоге с Амандой Холден и Джейми Тикстон на шоу Heart Breakfast.

По словам Кэти Перри, Орландо Блум заботится о своих зубах, для чего использует зубную нить. Но проблема в том, что после использования она выбрасывается где угодно.

«На краю моей кровати, в машине и на кухонном столе», — сокрушается певица.

По словам звезды, как бы она ни пыталась уговорить мужа не делать так, он все равно продолжает бросать использованную зубную нить куда ни попадя.

Отношения Кэти Перри и Орландо Блума начались в 2016 году. Примечательно, что в 2017 году звезды разошлись на время, однако позже сошлись снова и по сей день не расстаются.

Источник фото: Legion-Media

23 января, 2022 | Tags: | Category: Шоу-бизнес
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