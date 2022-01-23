Как и где получить кредит, если официально не работаешь?

Получить деньги не выходя из дома можно, воспользовавшись услугами онлайн-МФО. Недостающая сумма будет выдана через несколько минут после обращения. Лояльность кредитных организаций позволяет воспользоваться услугами лицам с любым кредитным рейтингом, безработным, студентам, пенсионерам и т.д. Для оформления кредит для безработных понадобится единственный документ – паспорт.

Кто может оформить займ?

Онлайн-кредит доступен для украинских граждан, имеющих постоянный источник дохода. Получать его нужно ежемесячно. Принимаются анкеты заявителей, возраст которых находится в пределах 18-65 лет. Чтобы взять займ, необходимо иметь при себе паспорт, интернет под рукой. Однако, при желании получить крупную сумму, организация может попросить дополнительный документ, способный подтвердить платежеспособность.

На что обратить внимание?

При выборе кредитного сервиса важно учитывать следующие моменты:

Статус микрофинансовой организации. Компании, числящиеся в реестре МФО, осуществляют свою деятельность в соответствии с законодательными нормами РФ.

Пролонгирование кредитного договора. Важно убедиться, что сервис предоставляет отсрочку платежа. Если возникнут проблемы с финансами, это позволит избежать неприятных последствий.

Размер ставки. Чтобы подобрать наиболее привлекательное предложение, необходимо сравнить условия нескольких кредитных организаций.

Процесс оформления

Зайти на сайт кредитора можно с любого устройства, подключенного к сети интернет. Для этого нужно приготовить необходимые документы и перейти на главную страницу портала. Процедура занимает 5-10 минут. Предстоит выполнить:

Указать сумму и время кредитования на виртуальном калькуляторе. Система позволяет моментально узнать размер переплаты и узнать точную дату погашения долга.

Дождаться решения кредитной компании. Решение сервиса будет известно в течение нескольких минут. Если МФО использует скоринг, ответ будет известен сразу.

Подписать договор. Кредитор предложит ознакомиться с документом и поставить галочку, если прописанные условия устраивают.

Получить деньги удобным для себя способом.

Способы получения

Получить деньги в МФО можно разными способами. Выдача осуществляется в основном на банковские карты, расчётные счета. Следует отметить, что МФО принимают карты, оформленные на заявителей.